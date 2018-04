CEO Norwegian Air heeft 'totaal geen interesse' in verkoop

IAG is het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia. Het concern heeft een belang van 4,6 procent in Norwegian Air en liet eerder deze week weten dat een bod op de volledige luchtvaartmaatschappij mogelijk is.

Volgens Kjos is dit niet het eerste bod op zijn bedrijf, maar hij heeft "totaal geen interesse" in een verkoop. De Norwegian-bestuurder zegt dat hij nog niet met de top van IAG heeft gesproken.

Norwegian Air heeft een aanmerkelijk jongere vloot dan IAG en is gespecialiseerd in trans-Atlantische budgetvluchten, een concept dat volgens veel marktkenners steeds belangrijker zal worden in de luchtvaartwereld.

Hoewel Norwegian steeds meer passagiers vervoert, stellen analisten vraagtekens bij het groeimodel van de luchtvaartmaatschappij. De kosten stijgen en Norwegian boekte vorig jaar nog een flink verlies. Om de nieuwe vloot te bekostigen bouwde Norwegian de afgelopen jaren een schuld op van 2,1 miljard euro.