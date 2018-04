PwC moet zich verantwoorden voor goedkeuren 'misleidende boekhouding'

De aanleiding hiervoor is een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), na publicaties door NRC Handelsblad.

De krant onthulde dat accountantskantoor PwC de boekhouding van een dochterbedrijf van SHV in het Midden-Oosten jaren achtereen goedkeurde, terwijl de accountants twijfelden of de betalingen wettig waren.

Het gaat om de boekhouding van Econosto Mideast in Dubai, een bedrijf dat industriële afsluiters en pijpverbindingen verkoopt aan oliebedrijven in het Midden-Oosten. Econosto boekte jarenlang inkoopbetalingen af als personeelskosten.

'Serieuze twijfel'

PwC was hiervan op de hoogte en noemde de gang van zaken in een intern verslag 'misleidend', schrijft NRC. Het accountantskantoor waarschuwde het bestuur van Econosto dat PwC "serieus twijfelde over de wettigheid van de betalingen". Toch bleef PwC de boekhouding goedkeuren.



Ook zouden klanten zijn misleid. Het onderzoek naar de rol van PwC in deze zaak loopt nog. Op grond van het onderzoek dient de toezichthouder tuchtklachten in.

De klachten bij de Accountantskamers gaan over de wettelijke controles die zijn uitgevoerd naar jaarrekeningen over de boekjaren 2011-2014. Eerdere boekjaren zijn verjaard, aldus de toezichthouder.