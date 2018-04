HEMA ziet verlies in 2017 stijgen, maar boekt recordomzet

Daarbij boekte de warenhuisketen wel een recordomzet van ruim 1,2 miljard euro, zo meldt het concern donderdag. Dat is 3,5 procent meer dan in 2016.

Volgens HEMA is het opgelopen verlies voor het grootste deel toe te schrijven aan eenmalige lasten rond de herfinanciering en het bekijken van de strategische opties. Deze liepen op tot 23 miljoen euro. Zonder die lasten zou het verlies volgens het concern "tot een minimum gereduceerd zijn".

HEMA is in september vorig jaar in de etalage gezet door de huidige eigenaar, de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital.

De omzetstijging was onder meer te danken aan een uitbreiding van het winkelbestand met vijftien vestigingen en een toename van de leveringen aan franchisenemers. De omzet nam in alle belangrijke productcategorieën toe, maar huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten sprongen eruit met een plus van 6,6 procent.

Vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2017 boekte de keten wel winst, namelijk 6 miljoen euro, tegenover een verlies van 0,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Ook steeg in het vierde kwartaal de netto-omzet met 3,8 procent naar 356,9 miljoen euro.

Volgens topman Tjeerd Jegen heeft HEMA veel bereikt het afgelopen jaar. "Zo hebben we in de Benelux onze kleine winkels ingericht volgens het internationale winkelconcept en zijn we een pilot begonnen voor onze grote winkels. Daarnaast hebben we niet eerder zo veel winkels buiten Nederland geopend", aldus Jegen.

Het bedrijf is van plan het tempo van internationale uitbreiding verder op te voeren. Daarbij wil HEMA ook nieuwe markten betreden, waaronder Oostenrijk en het Midden-Oosten.

Verkoop

Woensdag wist Het Financieele Dagblad (FD) te melden dat de verkoop van de warenhuisketen stroef verloopt. De potentiële kopers zouden vinden dat er een te hoge prijs gevraagd wordt en dat er een te rooskleurig beeld wordt geschetst van het herstel van de warenhuisketen.

Volgens de zakenkrant zijn er op dit moment nog twee potentiële kopers: het Britse Clayton Dubilier & Rice en een consortium van het Nederlandse Gilde en Alpinvest. Naar verwachting zal het bedrijf rond de zomer met een update rond het verkoopproces komen.