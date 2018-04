'LeasePlan wacht met Amsterdamse beursgang tot na de zomer'

LeasePlan heeft naar eigen zeggen meer tijd nodig om aandeelhouders te laten zien waarom het bedrijf meer waard is dan concurrenten, laat topman Tex Gunning van Leaseplan aan Het Financieele Dagblad (FD) weten.



"Ik heb gezegd dat we voor de zomer naar de beurs zouden kunnen, maar dat gaat niet gebeuren", zegt hij in een woensdag gepubliceerd interview met de krant.

"We mikken op na de zomer, dan zijn we meer klaar met het strategische verhaal." Gunning benadrukt dat uiteindelijk de aandeelhouders beslissen wanneer LeasePlan naar de beurs gaat.



LeasePlan is niet het enige bedrijf dat even wacht met een beursgang. Op dinsdag werd bekend dat Varo Energy nu niet naar de beurs wil vanwege het negatieve sentiment op de aandelenbeurzen.



Gunning zegt dat dit voor LeasePlan niet de belangrijkste reden is om op dit moment van een beursgang af te zien.