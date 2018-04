Investeerder CIAM dreigt met juridische stappen in kwestie Ahold Delhaize

Daarvoor zou dan speciaal een nieuwe aandeelhoudersvergadering uitgeschreven moeten worden.

Het gaat om de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize, waarmee ongewenste kopers van de moeder van onder meer Albert Heijn kunnen worden geweerd of een opsplitsing tegengehouden. In december moet deze constructie worden verlengd, maar dat ziet CIAM niet zitten.

''Ahold Delhaize is momenteel geen overnamedoelwit'', benadrukt CIAM-topvrouw Catherine Berjal. Ze wil niet ingaan op speculaties over vermeende interesse. Ze merkt op dat het concern zo vlak na de fusie tussen Ahold en Delhaize veel te duur is om zomaar overgenomen te worden. ''Waarom zou het bedrijf zich dan achter een stichting willen verschuilen?''

Averechts

De constructie werkt volgens Berjal averechts. Ze waarschuwt dat de directie hierdoor het gevoel kan krijgen nu achterover te kunnen leunen. Ook zou de beurskoers van het aandeel erdoor worden gedrukt.

In Zaandam vindt woensdag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize plaats. Dan zal verlenging van de stichting worden besproken, maar het is geen stempunt.

CIAM stelt echter dat aandeelhouders volgens de wet recht hebben om te stemmen over dit punt. De activistische belegger heeft dit al in verschillende brieven aan de top van het bedrijf medegedeeld. Ook is er al gesproken met topman Dick Boer, maar tevergeefs.

Onder druk

CIAM heeft zelf maar een belang van minder dan 1 procent in Ahold Delhaize. Berjal wil daarom kijken of het mogelijk is om met andere aandeelhouders op te trekken om het concern onder druk te zetten. Ze heeft al gepraat met enkele ''grote jongens'' en die leken haar ideeën te ondersteunen.

CIAM vindt zichzelf overigens niet te vergelijken met bijvoorbeeld de activistische aandeelhouder Elliott Advisors die flink in discussie ging met AkzoNobel.

De investeerder maakt zich naar eigen zeggen vooral hard voor goed bestuur bij bedrijven en draagt jaarlijks ook veel af aan goede doelen.