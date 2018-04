Amerikaans hedgefonds mag panden Breevast van rechter verkopen

Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam. Breevast had in 2006 een lening met een waarde van een kleine 680 miljoen euro gekregen, met de panden als onderpand.

Tien jaar later miste het vastgoedbedrijf de betalingstermijn, waarna het beheer over het onderpand is overgedragen naar het Britse Situs. Deze zogeheten special servicer moet ervoor zorgen dat de geldschieters zo veel mogelijk geld terugkrijgen.

Breevast stelde dat er een overeenkomst was gesloten over een onderhandse verkoop, maar kon dat niet aantonen. Het vastgoedbedrijf kan nog in beroep tegen de uitspraak. De veiling staat gepland voor half mei.