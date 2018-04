Stakingen bij Air France kosten luchtvaartconcern veel geld

Desondanks werden er vorige maand wel meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder.

In totaal stapten in maart 8 miljoen mensen in bij Air France, KLM of dochterbedrijven waaronder Transavia, wat neerkomt op een groei van dik 5 procent. KLM liet wederom sterke groei zien. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervoerde 2,8 miljoen passagiers, bijna 9 procent meer dan in maart 2017.

Prijsvechter Transavia deed het ook goed. Hier ging het aantal passagiers met ruim 14 procent vooruit naar een kleine 1,1 miljoen. Bij Air France, waar enkele dagen werd gestaakt en dus ook vluchten uitvielen, was sprake van een plus van ruim 1 procent, met een totaal van 4,1 miljoen reizigers.

Ticketprijzen

Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten viel de omzet per gevlogen kilometer hoger uit. Dat wijst erop dat de prijzen die Air France-KLM kan vragen voor zijn tickets nog altijd in de lift zitten. De groep vervoerde vorige maand wel iets minder vracht dan een jaar eerder. De vrachtruimte aan boord werd slechts voor een kleine 63 procent benut.

Het is nu al weer een tijdje erg onrustig bij het personeel van Air France. Franse vakbonden hebben onlangs ook weer nieuwe stakingen aangekondigd, voor later deze maand. Zo proberen ze de druk op de directie van de luchtvaartmaatschappij op te voeren.

Inzet van de bonden is een loonsverhoging van 6 procent voor alle medewerkers van Air France. Ze vinden dat medewerkers nu nog nauwelijks meeprofiteren van de sterk verbeterde resultaten van de maatschappij.

Het zusterbedrijf van KLM vindt die looneis onverantwoord en wil het geld liever steken in bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen.