'Meubelgigant Steinhoff probeerde eigenaar vastgoed te verhullen'

Dat blijkt uit de Panama Papers die Het Financieele Dagblad onderzocht.

Door deze constructie kon niemand erachter komen wie de daadwerkelijke aandeelhouder is, schrijft FD. Volgens de krant kan Steinhoff de werkelijke waarde van miljarden aan bezittingen ook niet duidelijk maken.

Steinhoff is sinds december vorig jaar verwikkeld in een boekhoudschandaal. Eerder gepubliceerde financiële cijfers moesten opnieuw worden berekend.

Het bedrijf verloor door het schandaal in korte tijd 90 procent van beurswaarde. Daarnaast hebben banken een schadepost van ruim 1 miljard dollar in de boeken gezet door afschrijvingen op bedrijfsleningen en andere aan schuld verbonden producten.

Steinhoff probeert zijn imago te redden door een groep managers beter te belonen vanwege de gestegen werkdruk in het bedrijf. Het bedrijf is statutair gevestigd in Nederland. De meubelgigant heeft 6.500 winkels en is met veertig merken actief in meer dan dertig landen.