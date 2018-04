Chinese staatskrant roept industrie VS op maatregelen te nemen

De media in China staan onder strikte controle van de autoriteiten. De Chinese staatskrant People's Daily heeft de positie van het land hardop verdedigd en beweert dat China slachtoffer is van het Amerikaans protectionisme.

De krant doet een beroep op het internationale bedrijfsleven in de VS en vraagt de industriële en commerciële sector snelle en effectieve maatregelen te nemen. Ook dringt ze aan bij de Amerikaanse regering om de fouten te corrigeren, schrijft persbureau Reuters.

Vrijdag maakte president Trump bekend dat hij nog eens 100 miljard dollar (82 miljard euro) aan heffingen wilde invoeren op Chinese producten. Trumps plannen zijn een antwoord op de tegenmaatregelen van China.

Tegenmaatregelen

China had de VS al gewaarschuwd dat het tegenmaatregelen zou nemen op gelijke schaal. Maandag maakte de regering een importheffing bekend van 3 miljard dollar op 128 Amerikaanse producten. Vrijdag waarschuwde het land opnieuw dat het bereid was nieuwe maatregelen te nemen als Trump de extra 100 miljard dollar oplegt.

Woensdag maakte de VS een lijst bekend met de eerste 1.300 Chinese goederen waarvoor een heffing van 25 procent moet gelden. De totale waarde bedroeg 50 miljard dollar. De lijst is nog niet definitief, want tot 22 mei loopt er een inspraakprocedure.

Handelsoorlog

De Amerikaanse president ontkent echter in een handelsoorlog verwikkeld te zijn. Met de invoerheffingen wil Trump de in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken.

China zou daarbij patenten van Amerikaanse bedrijven hebben gestolen. De Chinese regering verwerpt de beschuldiging.

China diende vrijdag een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen de Verenigde Staten. De twee landen hebben een termijn van 60 dagen om tot een oplossing te komen.