Trump noemt Wereldhandelsorganisatie oneerlijk

In de ogen van Amerikaan wordt China, dat volgens hem een ontwikkeld land zou moeten voorstellen, door de organisatie beter behandeld dan de VS.

China deed donderdag formeel zijn beklag bij de WTO. Volgens het land druisen de Amerikaanse maatregelen in tegen de algemene regels over tarieven en handel. Dit is vaak een eerste stap in een zaak die zich jaren kan voortslepen.

De tweet van Trump is het zoveelste hoofdstuk in de vete tussen China en de VS over importheffingen.

Trump zei eerder op vrijdag dat de VS handelsoorlogen al lange tijd geleden hebben verloren. Met die opmerking verdedigde president Donald Trump andermaal zijn beleid om stevige importtarieven op Chinese goederen in te stellen. Die stap kan volgens hem op de korte termijn ''een beetje pijn doen", maar op de langere termijn zal het land volgens hem beter af zijn.

Trump wees verder op de stevige opleving op de financiële markten de afgelopen maanden. Volgens hem zullen de spanningen van nu zorgen voor een verlies van een paar procenten. Uiteindelijk zal het land er veel beter voor staan.

China kondigde aan tegenmaatregelen te zullen nemen als Trump daad bij woord voegt en voor nog eens 100 miljard dollar aan importheffingen oplegt op Chinese producten die richting de VS komen. ''China zal niet aarzelen om te reageren", aldus een woordvoerder van het ministerie van Handel. Hij zei verder dat er de afgelopen tijd geen gesprekken zijn gevoerd tussen de partijen. ''Dat is gelet op de huidige omstandigheden onmogelijk."