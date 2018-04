Budgetvlieger IndiGo heeft geen interesse meer in overname Air India

India wil graag van het verlieslatende Air India af en IndiGo was de enige partij die duidelijke interesse had getoond. Reden voor het afhaken is dat IndiGo eigenlijk alleen delen van Air India wilde kopen.

Zo hoopte het bedrijf lucratieve landingsrechten in bijvoorbeeld Londen en New York in handen te krijgen. Maar de Indiase overheid wil haar meerderheidsbelang in Air India bij nader inzien toch niet in allemaal losse stukjes van de hand doen.

Singapore Airlines en het Indiase conglomeraat Tata Group zeiden onlangs ook wel oren te hebben naar een deal, maar zij hebben dit gezamenlijke voornemen nooit uitgewerkt.

Het verhaal heeft ook nog een Nederlands tintje. Het Indiase persbureau PTI vernam vorige maand van bronnen dat Air France-KLM en partners Delta Air Lines en Jet Airways eveneens interesse zouden hebben in Air India.

Air France-KLM weigerde vrijdag een reactie te geven.