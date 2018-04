Topman Dick Boer vertrekt per 1 juli bij Ahold Delhaize

Er werd in de media al gespeculeerd dat Boer zou opstappen. Hij is sinds de fusie tussen Ahold en Delhaize topman van het concern, met de Nederlander Muller als vicetopman. Boer blijft tot medio 2019 nog betrokken bij Ahold Delhaize als adviseur.

De 56-jarige Muller stond sinds 2013 aan het roer van Delhaize. Hij was eerder onder meer verantwoordelijk voor Delhaize America. Voor hij bij Delhaize aan de slag ging, werkte hij vijftien jaar bij het Duitse detailhandelsconcern Metro.

Hommen

Voormalig ING-topman Hommen zal na de jaarvergadering op 11 april het stokje overnemen van president-commissaris Mats Jansson die dan aftreedt. Jansson was sinds de fusie in juli 2016 voorzitter van de raad van toezicht van het bedrijf. Twee andere commissarissen stappen op 11 april ook op.

Hommen was tussen 2013 en 2016 ook al president-commissaris bij het concern. Bill McEwan wordt opvolger van Hommen in de rol van vicevoorzitter bij de raad van commissarissen.

Volgende fase

Dick Boer was twintig jaar actief bij Ahold en later Ahold Delhaize. Onder zijn leiding zijn de twee grote supermarktbedrijven samengevoegd. "Nu de fusie grotendeels afgerond is, is Ahold Delhaize klaar om een volgende fase in te gaan", aldus president-commissaris Jansson.

Boer zelf spreekt van een goed moment om af te treden. ''Het is een eer geweest om dit bedrijf te leiden. Ons bedrijf is goed gepositioneerd voor groei op de lange termijn'', aldus Boer.