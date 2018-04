Milieudefensie daagt Shell voor de rechter vanwege klimaatschade

Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het voormalige hoofdkantoor van Shell in Amsterdam.

Volgens de organisatie wil Shell nog voor lange tijd inzetten op olie en gas, terwijl het bedrijf al in de jaren tachtig na eigen onderzoek heeft ontdekt dat dit tot klimaatverandering leidt. "Wij kunnen niet langer wachten tot Shell uit zichzelf verandert. En daarom stappen wij naar de rechter", laat Milieudefensie weten.

De komende jaren wil het concern zo'n 5 procent in duurzame energie investeren. Dat is volgens de milieuclub te weinig.

Parijs

De organisatie vindt dat Shell zijn beleid moet afstemmen op de klimaatdoelen van het in Parijs gesloten akkoord. Dat komt neer op het afbouwen van investeringen in olie en gas en het terugbrengen van de uitstoot naar nul. "Als het bedrijf nu niet afbouwt, zijn we ook na 2050 nog geketend aan olie en gas", zei directeur Donald Pols van Milieudefensie.

"Om de doelen van Parijs te halen, moet minstens 80 procent van de voorraden olie, gas en kolen in de grond blijven zitten", stelt de organisatie. "Shell zegt dit klimaatakkoord te omarmen, in de praktijk blijft daar echter niets van."

Milieudefensie stelt dat Shell doorgaat met het oppompen van olie en gas en jaarlijks miljarden euro's uitgeeft aan nieuwe olie- en gasbronnen.

Roger Cox

De milieuorganisatie laat zich bijstaan door advocaat Roger Cox. Hij won enkele jaren geleden namens Urgenda een klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. Volgens de uitspraak moet de Staat meer gaan doen om de CO2-uitstoot te verminderen. ''Shell ligt op ramkoers met het klimaat", zegt Cox.

Shell heeft woensdag per brief van Milieudefensie een aansprakelijkstelling gekregen. Het concern heeft acht weken om aan de eisen van Milieudefensie tegemoet te komen. Als dat niet gebeurt, dan volgt de dagvaarding.

Overheidsbeleid

Shell zegt zich in een reactie volledig achter de internationale doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te scharen. Het bedrijf denkt verder dat de kwesties rondom klimaatverandering niet moet worden aangepakt door rechtbanken, maar door overheidsbeleid.

Ook pleit Shell voor een cultuuromslag "om CO2-arme keuzes voor bedrijven en consumenten aan te jagen''.

