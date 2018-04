Kabinet bekijkt strengere salarisregels voor banken met staatssteun

Na alle commotie rond een geplande salarisverhoging voor de ING-topman kijkt het kabinet naar maatregelen voor een mogelijke aanscherping van beloningsregels, schrijft minister Hoekstra dinsdag in een Kamerbrief.

Het kabinet zal niet ingrijpen in de vaste beloningen als de bank of verzekeraar geen staatssteun heeft ontvangen. Hoekstra onderzoekt nog wel andere maatregelen die voor de hele sector moeten gaan gelden.

Zo zouden bestuurders en medewerkers die een deel van hun vaste beloning als aandelen van hun bedrijf krijgen, deze aandelen een paar jaar niet mogen verkopen. Dat is meer in het langetermijnbelang van de onderneming.

Ook onderzoekt Hoekstra of financiële instellingen verplicht kunnen worden om uit te leggen hoe de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van het bedrijf.

"Waar het om draait, is dat Nederland robuustere, sterkere banken krijgt en dat het vertrouwen van consumenten in de sector herstelt", aldus de minister.

"De sector heeft weliswaar serieuze stappen gezet, onder meer met de introductie van de bankierseed of -belofte en het tuchtrecht, maar het is evident dat er nog veel moet gebeuren."

Salarisverhoging

ING zag uiteindelijk af van de salarisverhoging voor topman Ralph Hamers. Dit was volgens de minister "de enige juiste uitkomst".

"Het voorstel was buitensporig en deed afbreuk aan het maatschappelijk draagvlak voor banken in een tijd waarin juist vertrouwen moet worden herwonnen", meent Hoekstra.

"Ik vind het verstandig dat de raad van commissarissen van ING gehoor heeft gegeven aan het moreel appèl en de verontwaardiging van maatschappij, klanten, medewerkers en politiek." Hij hoopt dat de hele sector daar een voorbeeld aan neemt.

De president-commissaris van ING, Jeroen van der Veer, sluit juist niet uit dat het salaris van Hamers in de toekomst alsnog wordt verhoogd. Dat is volgens Van der Veer noodzakelijk om van ING een "grote, internationale bank" te maken "waar Nederland trots op kan zijn", zei hij vorige week tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

ASR

Hoekstra noemt daarnaast de salarisverhoging van de top van verzekeraar ASR ''opvallend en zeer fors". In februari werd bekend dat de top van het bedrijf er de komende jaren per persoon enkele honderdduizenden euro's op vooruitgaat.

Volgens het bedrijf was dat nodig, omdat het salaris van de bestuurders achteropraakte bij dat van de concurrentie. De aanpassing volgde nog geen half jaar nadat de Nederlandse staat haar laatste aandelen had verkocht en ASR weer volledig zelfstandig was.

Omdat de staat geen aandeelhouder meer is, gaat Hoekstra ook niet meer over de hoogte van de beloning, schrijft hij.

De bewindsman vindt het wel belangrijk dat de raad van commissarissen van ASR bij de beloning van de top ''rekening houdt met de maatschappelijke functie van de onderneming".

De staat moest ASR, destijds onderdeel van Fortis/ABN Amro, tijdens de financiële crisis in 2008 redden van de ondergang. De afgelopen twee jaar is dat belang weer verkocht.