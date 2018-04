Overname moederbedrijf Fokker stuit op steeds meer verzet

Minister van Defensie Gavin Williamson heeft in de zakenkrant Financial Times gezegd dat hij zich zorgen maakt om de nationale veiligheid en de deal mogelijk gaat blokkeren. Bloomberg tekent daarbij aan dat GKN een betrekkelijk bescheiden leverancier voor het Britse leger is en dat beide bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk komen.

Ook minister voor Handel Greg Clark noemt in een interview met de BBC de nationale veiligheid als een aspect dat de overname kan doen afketsen. Los daarvan is hij niet blij met het bedrijfsmodel van Melrose, dat vooral gericht is op de korte termijn.

Eerder had de vakbeweging al zijn zorgen geuit over de vijandige overname van GKN, net als vliegtuigbouwer Airbus, een van de belangrijkste klanten van het bedrijf. Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft minister Clark via Twitter opgeroepen de belangen van de maatschappij in het oog te houden, ''en niet die van speculanten in de City.''