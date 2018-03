'Nederlandse pretparken 2 procent duurder dan vorig jaar'

Dat blijkt vrijdag uit een inventarisatie van zakenkrant het FD aan de vooravond van het begin van het pretparkseizoen. Grote parken als Hellendoorn en Walibi gaan komend weekend weer open.

De prijsstijging blijft achter bij die in de meeste andere Europese landen. Gemiddeld zijn pretparken in Europa dit jaar 3 procent duurder geworden.

Walibi

Van de negen grootste Nederlandse pretparken steeg de toegangsprijs het hardst bij Walibi Flevo. Die ging 6 procent omhoog naar 35,50. Walibi is daarmee het op een na duurste park in Nederland: een dagje Efteling kost 38 euro.

Vier grote pretparken hielden hun tarieven gelijk: Toverland, Drievliet, Koningin Julianatoren en Plopsa Indoor.

Tickets vooraf via internet kopen, is gemiddeld bijna 2 euro goedkoper per persoon. Ook scheelt het om in een rustige periode te gaan, want er zijn vaak hogere tarieven in de drukke zomermaanden.

Europa

Overigens is de liefhebber in Nederland relatief goedkoop uit. De Efteling staat pas op de twaalfde plaats van de duurste pretparken in Europa.

Disneyland en Walt Disney Studios Park, beide in de buurt van Parijs, zijn met 79 euro per dag het duurst. Je kan voor 99 euro wel een combinatieticket voor deze parken kopen.