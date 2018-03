Bioscoopconcern Pathé zet twee directeuren op non-actief

Oud-directeur Lauge Nielsen, die vorig jaar mei na ruim twintig jaar afscheid nam, keert per direct terug als bestuurder. Het is onduidelijk hoe lang Nielsen aanblijft.

De oud-directeur van Pathé heeft vrijdag een bericht van vakblad Holland Film Nieuws bevestigd. Hij wil verder geen toelichting geven.

Volgens HFN zijn Meijer en Slutter op non-actief gesteld, omdat de eigenaren van het Franse familiebedrijf geen vertrouwen meer in hun functioneren hadden.

Meijer trad vorig jaar aan nadat zij tussen 2009 en 2016 het Havenbedrijf Amsterdam leidde. Daarna werkte ze bij luchthaven Schiphol. Slutter werkte bij KPMG voordat hij naar het bioscoopconcern overstapte.

Pathé is met 28 bioscopen en 217 schermen de grootste bioscoopexploitant van Nederland. Pathé zette onlangs de speciale 4DX-technologie in bij de nieuwe Star Wars-film in vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. De film wordt vertoond met weersimulaties, geuren en bewegende stoelen in de zaal.