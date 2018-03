'Bezoekers supermarkt kiezen weer vaker voor A-merk'

Dat blijkt vrijdag uit de jaarlijkse Merken Top 100 van marktonderzoeker IRI.

Nu het economisch goed gaat, winnen de grote merken terrein terug van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo en Plus, die in de crisisjaren juist in trek waren. Huismerken zijn soms wel 20 tot 30 procent goedkoper.

Marlboro

Het A-merk waar in de supermarkt vorig jaar het meeste geld aan werd uitgegeven, is Marlboro. Het ging om een bedrag van 455 miljoen euro. Coca-Cola is tweede met 300 miljoen euro omzet.

De grootste stijger in de top tien is chipsmerk Lay's, dat kan bogen op een omzetstijging van meer dan 24 procent. Douwe Egberts zakt van plaats twee naar acht, maar dat heeft te maken met het afstoten van Senseo en L'Or.

Tony's Chocolonely

Als zelfstandig merk is Senseo de hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst. De volgende nieuwkomer op de lijst is Tony's Chocolonely, dat wat supermarktomzet betreft inmiddels net iets groter is dan M&M's.

Volgens het onderzoek hebben toetjesmerken zoals Mona het lastig. Consumenten kiezen vaker voor gezonde producten.