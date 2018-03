John de Mols Talpa Network neemt persbureau ANP over

De ondernemingsraad en redactieraad van ANP zouden volledig achter de overname staan, meldt Talpa woensdag. Vereniging Veronica was sinds 2010 eigenaar van het persbureau.

De Mol ziet in ANP een grote betekenis voor alle Nederlandse mediabedrijven. "Zoals bekend wil Talpa Network uitgroeien tot een groot en modern crossmediabedrijf op de Nederlandse markt", stelt hij. "Met de acquisitie van het ANP voegen we daar onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan toe. Daar ben ik erg blij mee."

Feitelijke juistheid

Het persbureau is wat hem betreft het sterkste merk "als je denkt aan snelheid en feitelijke juistheid". "Uitgerekend in deze tijden waarin fake nieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren", zegt De Mol.

Voorzitter Yoeri Albrecht van Vereniging Veronica verwacht niet dat ANP door de overname zal veranderen. "Het ANP heeft meerdere eigenaren gehad in zijn 84-jarige bestaan", zegt Albrecht.

Zo is het persbureau onder meer ook in handen van uitgevers en investeringsmaatschappijen geweest. "Met al die wisselingen is de essentie van het ANP niet veranderd. Dat zal ook nu niet gebeuren."

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van het persbureau is volgens Albrecht goed gewaarborgd door het redactiestatuut en de redactieraad. Ook de directie van het ANP, CEO Martijn Bennis en mediadirecteur Marcel van Lingen onderschrijven dit.

"Het redactiestatuut staat niet ter discussie. Onze nieuwsvoorziening blijft snel, feitelijk en onafhankelijk", stelt het persbureau.

"Met Talpa Network als aandeelhouder kunnen we onze investeringsagenda goed uitvoeren en een nog rijker aanbod op het gebied van nieuwsproductie en -distributie gaan aanbieden."

Opgericht

Het Algemeen Nederlands Persbureau is in 1934 opgericht door Nederlandse kranten. Het bedrijf levert onder meer nieuwsberichten, radiobulletins, foto's en video's aan media. Het grootste persbureau van Nederland is gevestigd in Rijswijk, maar verhuist later dit jaar naar Den Haag.

Talpa is onder meer eigenaar van de zenders SBS6, NET5, Radio 538 en Sky Radio. In de overnamestrijd rondom het moederbedrijf van De Telegraaf viste Talpa vorig jaar nog achter het net.

