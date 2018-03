AkzoNobel verkoopt chemietak aan investeerder voor 10,1 miljard euro

Dit bevestigt AkzoNobel dinsdag. Met de overname van de chemietak is een bedrag gemoeid van 10 miljard euro inclusief schulden van het onderdeel.

AkzoNobel liet vorige maand weten dat de afsplitsing van de chemietak intern is afgerond. Het bedrijf sluist de opbrengsten van de verkoop door naar de aandeelhouders.

AkzoNobel besloot vorig jaar al om zijn speciaalchemietak af te splitsen. Zo hoopte het verf- en chemiebedrijf zijn aandeelhouders tevreden te stellen nadat een mogelijk lucratieve overname van het gehele bedrijf door branchegenoot PPG Industries vorig jaar niet doorging.

De hele splitsing en het verkoopproces betreffen een ingrijpende aangelegenheid. Na aftrek van alle bijkomende kosten bedraagt de netto-opbrengst van de verkoop waarschijnlijk rond de 7,5 miljard euro. De deal moet voor het einde van dit jaar worden afgerond.

Rivalen

Er waren verschillende partijen in de race om het onderdeel Specialty Chemicals in te lijven. Carlyle moest het naar verluidt opnemen tegen rivalen als Apollo Global Management, een combinatie van Bain Capital met Advent International en het Nederlandse HAL Investments. Ook hield Akzo de optie van een beursgang open.

Volgens AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker trok Carlyle evenwel aan het langste eind omdat deze partij met de beste voorstellen kwam. Carlyle is wereldwijd actief en heeft ook de financiële mogelijkheden om de speciaalchemietak verder tot bloei te laten komen.

De investeerder bleek tevens bereid om garanties te geven voor de centrale positie van Nederland binnen de chemietak. Bij AkzoNobel in Nederland werken nu nog zo'n vijfduizend mensen. Daarvan gaan er 2.500 over naar de nieuwe eigenaren. Wereldwijd werken er zo'n tienduizend mensen bij Specialty Chemicals.

Verf en Coatings

Na de verkoop gaat AkzoNobel verder als bedrijf gespecialiseerd in verf en coatings. Akzo betoogde vorig jaar dat aandeelhouders zo uiteindelijk het beste af waren.

De top van het bedrijf was hard in aanvaring gekomen met een aantal grote aandeelhouders omdat die liever hadden gezien dat Akzo wel op het overnamevoorstel van PPG was ingegaan. De kwestie werd zelfs in de rechtszaal uitgevochten. Ook de politiek roerde zich in de discussie.

Gemengde gevoelens

Vakbond FNV heeft gemengde gevoelens bij de verkoop van de speciaalchemietak van AkzoNobel aan investeerders Carlyle en GIC. ''Het is durfkapitaal, dus we zijn kritisch'', zegt bondsbestuurder Erik de Vries. ''We hadden liever een beursgang gezien.''

Dat Carlyle al eerder in Nederlandse bedrijven en chemische bedrijven investeerde, geeft hoop. ''Dan weten ze hoe het er hier aan toe gaat en hoe de sector werkt.''

FNV voerde de laatste tijd de druk op AkzoNobel op om garanties af te geven voor de werkgelegenheid bij de speciaalchemietak, maar die zijn er niet gekomen. ''Wij hebben in ieder geval niets gezien.'' De vakbond blijft zich voor de werkgelegenheid inzetten. ''We zitten daar vrij hard in en gaan ervan uit dat Carlyle dat net zo serieus neemt als AkzoNobel.''

De bonden wilden al dat Akzo 400 miljoen euro in het pensioenfonds steekt om de pensioenaanspraken veilig te stellen. ''Akzo krijgt nu 8,9 miljard euro. Dat geld moet voor een deel terug naar het personeel. Die 400 miljoen lijkt me nu duidelijk.''

Ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad van AkzoNobel is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van de chemiedivisie van het bedrijf en dat het personeel weet waar het aan toe is. ,,Het was een traject van een jaar dat nu ten einde is'', zegt voorzitter Steven Leijenaar tegen het ANP.

De ondernemingsraad hoopte eigenlijk ook op een beursgang voor de divisie omdat dan het huidige beleid zou worden voortgezet door de huidige directie. De verkoop aan investeerder Carlyle vindt de personeelsvertegenwoordiging echter een goed alternatief. ,,Ze hebben aangegeven zaken als werkgelegenheid en arbeidszaken belangrijk te vinden.''

En ook al is Carlyle een investeerder, het fonds richt zich niet op de korte termijn, weet Leijenaar. ,,Ze willen een Nederlands bedrijf van de chemietak maken, met het hoofdkantoor in Nederland.''

De ondernemingsraad gaat binnenkort met Carlyle om de tafel om te praten over investeringen, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden.

