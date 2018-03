Vivendi houdt Damrak in de greep (video)

Waar gaat de AEX-index heen? Een

technische analyse

De angst voor Europese boekhoudschandalen kostte het aandeel in Parijs meer dan een kwart van de waarde en zette de rest van Europa dik in de min. Beleggers reageerden tevens op de verliezen op Wall Street van maandag, waar de technologiebeurs Nasdaq op het laagste punt in 5 jaar terecht kwam.

De AEX-index sloot op 420,8, een verlies van 4,1 procent. Parijs deed het nog iets slechter met een min van 4,2 procent. Londen en Frankfurt stonden rond het slot in Amsterdam iet sterker met verliezen van respectievelijk 2,8 en 3,4 procent.

In Nederland leed met name Philips onder het slechte nieuws over Vivendi, omdat het electronicaconcern een belang van ruim 3 procent heeft in het bedrijf. Maar ook de financiële aandelen moesten terug door de angst voor tegenvallers. "De meeste verzekeraars hebben omngetwijfeld ook een stukje Vivendi in de portefeuille", aldus een handelaar.