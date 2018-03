CZ rekent na miljoenenverlies op hogere zorgpremies

CZ zegt in een toelichting op de jaarcijfers van 2017 dat de premies omhoog moeten als de reserves op zijn. Voor dit jaar zijn de premies al met 3 procent verhoogd, de verwachting is dat de stijging volgend jaar sterker is.

Voor de premie van dit jaar reserveerde CZ groep in 2017 259 miljoen euro uit overreserves. Zodoende ligt de premie voor 2018 ruim 6 euro per maand per verzekerde onder de kostprijs.

Verlies

CZ heeft vorig jaar bij een gegroeide omzet van 9,3 miljard euro een negatief bedrijfsresultaat van 140 miljoen euro geboekt. De verzekeringsactiviteiten van de groep leverden voor het derde jaar op rij minder op dan ze kostten.

Op de basisverzekering werd in 2017 een verlies geleden van 173 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat wordt nog iets opgepoetst door de beleggingsopbrengsten van 34 miljoen euro.

Regie

De verzekeraar denkt dat een andere kijk op kostenbeheer noodzakelijk is. CZ wijst onder meer op het verband tussen sociaaleconomische status en gezondheid. ''Door mensen samen te helpen de regie te krijgen over hun eigen leven, onder andere met schuldhulp, wordt hun totale bestaan verbeterd, inclusief hun gezondheid", meent bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.

CZ put uit eigen ervaring op het gebied van debiteurenbeleid. ''Wij zijn ervan overtuigd dat dit op een grotere schaal ook in de gehele samenleving tot succes kan leiden."