Schoenwinkelketen vanHaren ziet omzet met ruim 6 procent stijgen

Daarmee blijft het bedrijf naar eigen zeggen marktleider in de Nederlandse schoenenbranche. In totaal gingen er 6,9 miljoen paar schoenen over de toonbank, een groei van 0,6 procent, aldus de onderneming maandag.

VanHaren heeft in 2017 de eerste vijf winkels in België geopend. Dit jaar komen daar elf nieuwe winkels bij. "Onze doelstelling is om vanHaren de komende jaren in heel België te vestigen. In lijn hiermee gaan we in 2019 ook een eerste stap zetten in Wallonië", zegt directeur Krein Bons.

In Nederland wil de onderneming dit jaar drie nieuwe winkels openen. Daarnaast worden acht bestaande vestigingen uitgebreid.

VanHaren telde eind vorig jaar in totaal 143 winkels en 1.467 medewerkers. Het bedrijf is onderdeel van Deichmann.