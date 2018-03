Moederbedrijf Perry Sport en Aktiesport koopt grote sportwinkelketen in VS

Met de aankoop krijgt JD Sports 930 winkels in de Verenigde Staten in handen. Een deel van die winkels is ondergebracht als afdeling in vestigingen van de Amerikaanse warenhuisketen Macy's.

''Het geeft ons in één klap een grote aanwezigheid in de VS'', zei topman Peter Cowgill van JD Sports. De winkelketen was al in de VS actief met het dochterbedrijf Kukri Sports dat onder meer rugbykleding maakt en kleding voor sportteams van scholen en universiteiten.

De Nederlandse JD Sports-dochter Perry Sport opent in april Utrecht een nieuwe vlaggenschipwinkel. De winkel in de nieuwbouwvleugel van winkelcentrum Hoog Catharijne is na de Amsterdamse flagshipstore de tweede vestiging waarin Perry het nieuwe winkelconcept uitrolt.

In beide winkels is onder meer een ruimte waar evenementen kunnen worden georganiseerd en waar klanten hun sportkleding kunnen laten bedrukken.