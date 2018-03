Aandeel Dropbox flink in de plus bij beursdebuut Wall Street

De koers steeg tot meer dan 31 dollar per aandeel. Dropbox ging naar de beurs voor 21 dollar per stuk.

Dropbox maakte in eerste instantie bekend zijn aandelen voor 16 tot 18 dollar aan te bieden, maar vanwege de grote vraag werd de uitgiftekoers twee keer verhoogd.

De marktwaarde van Dropbox steeg met de koerssprong tot bijna 12,7 miljard dollar. Bij een investeringsronde in 2014 was de techonderneming uit San Francisco nog 10 miljard dollar waard.

De online-opslagdienst deed in februari een aanvraag voor een beursgang. Het in 2007 opgerichte bedrijf biedt opslagdiensten via de cloud en heeft miljoenen gebruikers, waaronder veel bedrijven. Met de beursgang haalde Dropbox 756 miljoen dollar op.

Het is de grootste beursgang van een techbedrijf in New York in ongeveer een jaar, na de sprong naar de aandelenmarkt door Snap, het bedrijf achter het sociale netwerk Snapchat, in maart vorig jaar. Op 3 april gaat muziekstreamingdienst Spotify naar Wall Street.