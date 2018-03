Premier Rutte bezorgd over onduidelijkheid rondom heffingen VS

Rutte zei dat na afloop van een top in Brussel waar de regeringsleiders president Trump opriepen de uitgestelde maatregel permanent te schrappen.

Rutte wilde niet speculeren over wat de EU zou moeten doen om de heffingen definitief te ontlopen. ''Ik weet niet zeker of erna grote problemen komen." We moeten de tijd gebruiken voor overleg tussen de Europese Commissie en de VS, zei Rutte. Commissievoorzitter Juncker is er niet gerust op en stelde al dat het onrealistisch is om de gesprekken voor 1 mei af te ronden.

''Natuurlijk bereiden we ons intussen voor op een gepaste reactie, maar die is hopelijk niet nodig'', aldus Rutte. De regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), door Rutte de internationale marktmeester van de vrijhandel in de wereld genoemd, zijn voor de EU leidend.

De WTO-regels zijn voor Nederland als een van de grootste handelslanden ter wereld essentieel, onderstreepte Rutte. De lidstaten laten zich volgens de premier niet uit elkaar spelen: ''Wij vonden allemaal vandaag dat er geen misverstand kan bestaan over onze vastberadenheid en eensgezindheid."