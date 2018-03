EU-top wil permanente vrijstelling VS op importheffingen

Dat melden de EU-leiders in een verklaring vrijdag. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer maakte donderdag bekend dat de EU vrijstelling krijgt. Het blijkt echter om een tijdelijke uitzondering te gaan.

In een verklaring schrijven de leiders dat de maatregelen niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van nationale veiligheid en sectorbrede bescherming in de VS.

Daarnaast stellen de EU-leiders dat de importheffingen een ongeschikt middel zijn om de echte problemen van overcapaciteit in de sector terug te dringen.

De EU weet, volgens diplomatieke bronnen, nog steeds niet wat haar precies boven het hoofd hangt. De leiders hebben donderdag tot 01.00 uur tevergeefs gewacht op een officieel bericht uit Washington.

Eerlijke handel

President Donald Trump lijkt zijn pijlen op China te richten. Volgens de Belgische premier Charles Michel voert Trump de druk op om de EU ''met een revolver op ons hoofd" tot onderhandelingen te dwingen. ''Dat is een vreemde manier om met een partner om te gaan." Trump verwijt de EU onder meer te hoge invoertarieven op auto's uit de Verenigde Staten.

In de verklaring wijzen de leiders ook op het belang van dialoog tussen de transatlantische partners en internationale afspraken via de Wereldhandelsorganisatie. ''Vrije en eerlijke handel is een van de machtigste motoren voor economische groei".

Tegenmaatregelen

De Europese Unie zegt verder de Europese Commissie volledig te steunen bij alle stappen die ze neemt voor het Europese handelsbelang.

Brussel heeft al een reeks tegenmaatregelen voorbereid. EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel), die deze week in Washington overleg voerde met de Amerikaanse minister Wilbur Ross, twitterde vrijdagochtend dat ''de EU alle opties openhoudt''.