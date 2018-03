Gemiddeld uurloon in EU steeg in tien jaar met 12 procent

In het eurogebied is het gemiddeld bijna 26,90 euro per uur. Tien jaar eerder was het loon respectievelijk 19,5 en 21,80 euro per uur, meldt het Europese statistische bureau Eurostat donderdag.

Onder loon wordt onder meer verstaan het vaste loon (salaris), vergoedingen, loon in natura, maar ook overwerk, bonussen en vakantietoeslag.

Het gemiddelde uurloon is het hoogst in Luxemburg (43,8 euro), Denemarken (38,7 euro) en België (37,9 euro). Nederland (33,7 euro) eindigt op de vierde plek, gevolgd door Frankrijk (33 euro) en Duitsland (32,30).

De uurlonen zijn het laagst in Bulgarije (5,10 euro) en Roemenië (5,50 euro) en Polen (6,30 euro). De meeste Oost-Europese landen verdienen daarbij minder dan 10 euro per uur, waaronder ook Hongarije (7,60 euro), Litouwen (8,40 euro), Kroatië (8,50 euro) en Letland (8,60 euro).

Loondaling

Vergeleken met 2017 stegen in bijna alle landen in de Europese Unie de lonen. Alleen Griekenland en het Verenigd Koninkrijk bleven achter. In Griekenland daalde het gemiddelde uurloon met 7 procent van 12,10 naar 11,20 euro. Ook in het VK daalde het loon per uur met 7 procent van 27,30 naar 25,5 euro.

De loonstijgingen waren het hoogst in Bulgarije met 122 procent, gevolgd door Estland met 67 procent en Slowakije en Litouwen, beide 62 procent.

De data van Eurostat is gebaseerd op cijfers van 2017, behalve voor de landen Polen, Kroatie, Nederland, België en Luxemburg. Die cijfers zijn van 2016.