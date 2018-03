Productie Britse paspoorten gaat mogelijk naar Gemalto

Directeur Martin Sutherland van De La Rue, het bedrijf dat nu nog de Britse paspoorten maakt, zegt donderdag tegen BBC News dat hij het contract is misgelopen. Volgens Sutherland gaat de opdracht naar Gemalto.

Gemalto zou de paspoorten gaan maken in een fabriek in Frankrijk. Het bedrijf heeft een beursnotering in Amsterdam en Parijs en wordt overgenomen door branchegenoot Thales.

De Britse overheid wil nog geen namen noemen. Er zou wel een voorkeurspartij zijn om het contract aan te gunnen. Daarover zijn alle bieders inmiddels geïnformeerd.

Volgens een woordvoerder kan de partij die de overheid nu op het oog heeft de paspoorten erg voordelig leveren. Dit zou de Britse schatkist tot 120 miljoen pond (circa 138 miljoen euro) kunnen schelen, afhankelijk van hoeveel paspoorten er precies worden gemaakt.

Kwestie

De kwestie ligt gevoelig, omdat de Britten na de Brexit weer terugvallen op de blauwe paspoortkleur, die vroeger als typisch Brits werd beschouwd. De huidige Britse paspoorten hebben dezelfde bordeauxrode kleur als die in Nederland en andere EU-landen.

Het blauwe paspoort met in goudkleur het nationale wapen en de naam van het koninkrijk erop, stamt uit 1921. Sinds 2003 zijn er geen geldige exemplaren meer in omloop. In 2009 is vervolgens de eis geschrapt dat Britse paspoorten altijd in het Verenigd Koninkrijk gemaakt moeten worden.

De La Rue

Het Engelse bedrijf De La Rue dat nu nog verantwoordelijk is voor de Britse paspoorten maakt een moeilijke tijd door. De beurskoers is de afgelopen dagen flink gedaald vanwege een winstalarm en het plotselinge vertrek van zijn financiële topman.

De La Rue maakt verder onder meer bankbiljetten. De drukkerij werd opgericht in 1821 in Londen door Thomas de la Rue, die geboren was op het kanaaleiland Guernsey.