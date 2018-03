'Nog onzeker of EU uitzondering op heffingen VS krijgt'

"Alles is gericht op het de-escaleren van de zaak om een handelsoorlog te voorkomen, aldus Rutte bij aankomst voor een EU-top in Brussel. Premier Mark Rutte wil daarbij niet speculeren op de uitkomst.

Als het niet lukt, is de EU voorbereid om stappen te zetten, aldus Rutte. Hij noemde de gevolgen van eventuele Amerikaanse importheffingen voor Nederland ''slecht nieuws''. ''We hebben een van de modernste staalindustrieën van de wereld, onder meer in IJmuiden. Daar mogen we erg trots op zijn.''

Ontheffing

Mogelijk kondigt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag een ontheffing voor de EU aan, melden ingewijden bij de EU donderdag aan persbureau Bloomberg. De importheffingen worden vrijdag van kracht.

Woensdag lieten de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross en EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström weten dat het nog verre van zeker is dat de importheffingen op staal en aluminium ook voor de EU gaan gelden. Malmström was op bezoek in Washington.

Vrijstelling

Eerder kregen al Canada, Mexico en Australië vrijstelling van de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. De EU heeft gezegd dat als er geen ontheffing van Trump komt, een klacht zal worden ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Malmström sprak in Washington namens de EU met de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross. Die heeft toegezegd met president Donald Trump te zullen overleggen over een uitzonderingspositie voor de EU.