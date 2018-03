C&A opent Europese webshop voor elf extra landen

Met de nieuwe webwinkel vergroot C&A het bereik van haar online activiteiten van negen naar twintig landen. "De shop is de volgende grote stap in de uitbreiding van onze online activiteiten", zegt Andreas Hammer, directeur E-Commerce Europa.

De nieuwe Europese webwinkel is Engelstalig. De prijzen zijn daarbij in euro's ongeacht de lokale valuta's.

Landen

De elf landen waarop de moderetailer zich richt zijn Kroatië, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Hongarije, waar C&A al winkels heeft. De online shop bedient ook Denemarken, Finland, Griekenland en Zweden, waar het bedrijf niet is vertegenwoordigd.

Volgens Hammer weet het bedrijf dat klanten het missen dat zij geen C&A-mode online kunnen kopen in hun eigen land.

Markt

C&A heeft in negen landen websites in de nationale taal. Het gaat om België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland. Voor de klanten in deze landen verandert er niets. Zij kunnen kleding gewoon blijven bestellen in hun eigen taal.

De moderetailer heeft vijftienhonderd winkels in achttien Europese landen. C&A heeft meer dan 35.000 medewerkers. Behalve in Europa heeft C&A kledingzaken in Brazilië, Mexico en China.