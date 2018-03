Blokker Holding stopt met online tak Nextail

Bij Nextail werken ongeveer honderd mensen, van wie ongeveer vijftig niet meegaan in de reorganisatie.

Het hoofdkantoor van Blokker gaat na de zomer verhuizen naar het onderkomen van Nextail in Amsterdam-Zuidoost. Nextail werd in 2014 opgericht om de online activiteiten van de winkelketens van Blokker een duw in de rug te geven.

In ruim twee jaar groeide de online omzet van Blokker Holding van 70 miljoen euro naar 173 miljoen euro in 2016, waarmee Nextail in de top tien van grootste online retailers van Nederland kwam.

Het concern is bezig met een omvangrijke reorganisatie. Daarbij richt het bedrijf zich volledig op de keten Blokker en worden andere winkelbedrijven verkocht.

Onlangs werd nog bekend dat Xenos-vestigingen straks minder vaak in het winkellandschap te zien zullen zijn. Op korte termijn wordt bijna twee derde van de filialen omgebouwd tot de formule van interieurwinkelketen CASA.

De familie Blokker neemt zelf het roer over bij de resterende zestig Xenos-winkels, die in ieder geval voorlopig de merknaam blijven voeren.