Modemerk SuperTrash van Olcay Gulsen vraagt faillissement aan

Dat vertelt de onderneemster en televisiepersoonlijkheid in RTL Boulevard. "Ik ben vanmorgen uit mijn bed gebeld om een handtekening te zetten. Ik wist natuurlijk dat het slecht ging."

Eerder stapte Gulsen al op als CEO van het bedrijf, om meer aandacht te kunnen besteden aan haar werkzaamheden voor de televisie. Wel zou ze creatief verbonden blijven aan het modemerk.

Gulsen steekt de hand in eigen boezem. "Ik ben niet de beste continuïteitsmanager gebleken. Ik ben enthousiaste ondernemer, goed in creatief denken en eigenzinnig om een bedrijf op te bouwen. Ik ben iemand die graag veel ballen in de lucht houdt en nu ben ik duidelijk tekort geschoten. Ik heb niet adequaat genoeg gereageerd."

Ze legt uit dat het faillissement haar financieel raakt, omdat ze nog steeds aandeelhouder is. "Ik heb er veel geld in geïnvesteerd. Het is is mijn kind, mijn levenswerk."

Mogelijk zal er een doorstart plaatsvinden. "Daarover ga ik morgen in gesprek, hoop ik."

Wie is de Mol

Gulsen, onder meer bekend van haar deelname aan Wie is de Mol waarin ze de finale verloor, nam in 2009 het merk SuperTrash over en de kleding werd in 24 landen verkocht.

Het bedrijf telt 125 werknemers. In 2017 kwam het bedrijf al in financiële problemen, maar werd het gered door een kapitaalinjectie van een paar miljoen euro.