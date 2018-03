The Weinstein Company vraagt faillissement aan

De studio was de laatste maanden op zoek naar een koper of investeerder. Een groep van investeerders was bereid 500 miljoen dollar neer te leggen voor delen van het bedrijf, maar de verkoop ketste begin deze maand af wegens "tegenvallende informatie" in de boekhouding.

De broers Harvey en Bob Weinstein richtten The Weinstein Company op in 2005, nadat zij hun studio Miramax hadden verkocht aan Disney. De grootste successen van de studio waren Django Unchained, The King's Speech en Silver Linings Playbook. Het bedrijf produceerde ook televisieprogramma's als Project Runway en Marco Polo.

Harvey Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimidatie tot verkrachting. Hij werd uit het bedrijf gezet, maar de procureur-generaal van de staat New York spande een rechtszaak aan tegen de filmstudio. De bedrijfstop zou hebben nagelaten medewerkers te beschermen tegen de voormalig directeur.