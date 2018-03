Beoogd commissaris ABN Amro trekt zich terug

ABN Amro meldde in oktober vorig jaar Baldock in beeld was voor het commissariaat. De Britse heeft zo’n 25 jaar ervaring in de internationale zakenbankwereld, onder meer bij Merrill Lynch.

Vorige maand stapte president-commissaris Olga Zoutendijk op bij ABN Amro. Die stap kwam totaal onverwacht, later bleek dat er ''discussie was binnen de bank over haar leiderschapsstijl''.

Het vertrek van Zoutendijk bewees volgens minister Hoekstra van Financiën dat er een bestuurscrisis is bij de bank.