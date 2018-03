Vrachtwagenchauffeurs gedupeerd door nieuwe wet

Per 1 januari is een nieuwe wet ingevoerd die het UWV de vrijheid geeft af te wijken van het oordeel van de Belastingdienst of iemand als zelfstandige werkt. Als een zelfstandige weinig zelf kan bepalen in zijn werk, bepaalt het UWV per 1 juli in veel gevallen dat hij eigenlijk in loondienst van een opdrachtgever is. De criteria die de instelling daarvoor hanteert, zijn echter veel te onduidelijk, aldus de betrokken partijen.

Volgens het UWV is iemand bijvoorbeeld in loondienst als er sprake is van een gezagsrelatie met zijn opdrachtgever. "Maar alleen het geven van aanwijzingen hoeft niet per se een gezagsrelatie op te leveren", stelt een woordvoerster van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Zeker als iemand zelf zijn opleiding en vrachtauto heeft betaald, kan hier moeilijk sprake van zijn, vult voorzitter K. de Waardt van de Vereniging Eigen Rijders Nederland aan.

De Waardt vreest dat veel opdrachtgevers de zelfstandige op straat zullen zetten, omdat zij in de nieuwe door het UWV voorgeschreven situatie werkgeverspremies moeten gaan betalen. "Dat willen zij natuurlijk niet, aangezien zij ook al aan de zelfstandige hebben betaald." Zelfs als een rijder voor meerdere opdrachtgevers werkt, kan het UWV nog bepalen dat hij eigenlijk in loondienst werkt, aldus de voorzitter van de eigen rijders.

Blokkade

Een zelfstandige die zonder werk komt te zitten, heeft in veel gevallen geen recht op een uitkering. Voor zelfstandige vrachtwagenchauffeurs is dat des te zuurder, omdat die veelal tonnen in een eigen wagen hebben geïnvesteerd. Zij blijven met torenhoge schulden zitten, aldus De Waardt. Hij dringt er dan ook op aan de nieuwe regeling te veranderen. "Want ik weet zeker dat Nederland door vrachtwagens geblokkeerd wordt als er niets gebeurt."

Nederland telt in totaal enkele honderdduizenden zelfstandigen zonder personeel voor wie de nieuwe regels gelden.