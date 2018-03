Modehuis Gucci beschuldigd van belastingontduiking

Het moederbedrijf Kering speelt hierin een prominente rol. De Franse mode- en luxegoederengroep behaalde fiscaal voordeel via een kantoor in Zwitserland, zo schrijft de Duitse krant de SontagsZeitung.

De krant heeft daarbij verschillende documenten over de zaak in handen.

Kering bezit de merkrechten van Gucci en verzorgt de gehele verkoop en distributie van luxegoederen over de hele wereld.

Eind november vielen de Italiaanse autoriteiten twee kantoren van Gucci in Italië binnen. Ook volgde huiszoeking bij drie topmannen. Hieruit bleek dat de inkomsten uit Zwitserland niet waren opgegeven, aldus de zondagskrant.

Ontduiking

De constructie is zo opgezet dat een groot deel van de winst die Gucci wereldwijd behaalt, zich ophoopt in een bedrijf met 600 werknemers in Ticino. Dit terwijl de handtassen en hoge hakken voornamelijk in Italië worden gemaakt, volgens de krant. In totaal heeft Gucci wereldwijd 11.500 medewerkers.

De Italiaanse autoriteiten stellen dat dergelijke internationale bedrijfsconstructies zijn toegestaan, op voorwaarde dat werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd op het kantoor in de betreffende plaats. Uit meerdere documenten bleek echter dat de topmannen hun werk uitvoerden vanuit de kantoren in Milaan en Florence.

Het onderzoek naar de belastingontduiking loopt nog. Het Duitse openbaar ministerie wilde niet reageren op vragen van de SontagsZeiting.