Invoer palmolie na jaren weer toegenomen

De meeste palmolie is afkomstig uit Indonesië en Maleisië, maar steeds meer palmolie komt uit Latijns-Amerika, meldt het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) maandag.

De toename van de invoer van palmolie is toe te schrijven aan prijsstijgingen en volumegroei. In 2017 werd 2,8 miljard kilogram aan ruwe palmolie, palmoliefracties en palmpitolie geïmporteerd. De ingevoerde hoeveelheid was het hoogst in 2013, met 3,2 miljard kilo. 2012 kende met 2,3 miljard euro de hoogste invoerwaarde aan palmolie.

Ruwe palmolie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit palmvruchten. Uit de pit van de vrucht wordt daarnaast ook palmpitolie gewonnen. Palmolie wordt gebruikt in voedingsmiddelen, zoals margarine, babyvoeding, chips, soepen, sauzen en koekjes.

Ook dient palmolie onder meer als grondstof bij de productie van onder meer diervoeding, zeep, shampoo, cosmetica en biodiesel.

Grootste handelaar

Nederland blijft daarbij verreweg de grootste palmolie-importeur van de Europese Unie. Na Nederland, dat ruim 2 miljard euro importeert, volgen Spanje, Duitsland, Italië en België.

Het grootste deel van de in Nederland ingevoerde palmolie betreft ruwe palmolie (72 procent). Dit aandeel is aanzienlijk hoger dan in de andere landen. Het overige deel van de ingevoerde palmolie gaan over handel in palmoliefracties (15 procent), ruwe palmpitolie (11 procent) en palmpitoliefracties (2 procent).

Nederland is met 1,3 miljard euro ook de grootste palmolie-exporteur van de EU, op grote afstand gevolgd door Duitsland. De Nederlandse export bestaat voor het grootste deel (84 procent) uit palmoliefracties, die worden gewonnen uit ingevoerde ruwe palmolie. De bewerking hiervan vindt in Nederland plaats.

Ruwe palmolie en palmpitolie worden door Nederland nauwelijks uitgevoerd.

Importlanden

De in Nederland geïmporteerde palmolie is voor het overgrote deel afkomstig uit zes landen. Indonesië (31 procent), Maleisië (20 procent), Papoea-Nieuw-Guinea (14 procent), Colombia (10 procent), Honduras en Guatemala (beiden 9 procent). In vergelijking met 2016 nam de invoer uit al deze landen toe, uitgezonderd Maleisië.

In vergelijking met 2008 wijzigde de landenverdeling echter sterk. In 2008 kwam nog 86 procent van de palmolie uit Indonesië of Maleisië, maar in 2017 was dat nog maar 51 procent. Het aandeel van de invoer uit Latijns-Amerika nam in deze periode daarentegen toe van 3 naar 29 procent.