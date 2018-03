Kamer van koophandel VS waarschuwt voor handelsoorlog met China

De heffingen op informatietechnologie, telecommunicatie en consumentenproducten kunnen leiden tot een handelsoorlog, zei de voorzitter van de kamer van koophandel Thomas Donohue donderdagavond in een verklaring.

Donohue dringt er bij Trump op aan de heffingen niet door te voeren. "De heffingen schaden de Amerikaanse economische groei en werkgelegenheid. Vooral consumenten, bedrijven, boeren en veeboeren zullen de dupe zijn", aldus Donohue.

Trump maakte dinsdag bekend dat hij importheffingen wil op goederen uit China in navolging op de heffingen op staal en aluminium. Daarnaast wil Trump in de VS investeringsbeperkingen opleggen voor Chinese bedrijven.

Verkeerde aanpak

Donohue is het wel eens met de focus van de regering op de negatieve economische impact van China's industriebeleid en oneerlijke handelspraktijken. "Maar het invoeren van heffingen is de verkeerde aanpak", zegt Donohue.



Volgens Donohue zou een heffing van 30 miljard dollar per jaar het voordeel dat Amerikaanse gezinnen door een belastinghervorming ontvangen weer tenietdoen. De negatieve impact zal zelfs groter zijn als de heffing de 60 miljard dollar bereikt, aldus de voorzitter.

Verlies

De Chinese woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken beaamt de woorden van Donohue. "De handel met China heeft de afgelopen veertig jaar de uitgaven van Amerikaanse gezinnen per hoofd van de bevolking juist teruggebracht", voegt hij eraan toe.

Hij benadrukt verder dat er in een handelsoorlog geen winnaars zullen zijn.