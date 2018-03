Deutsche Bank verhoogt bedrag bonuspot naar 2,2 miljard euro

Dit meldt de bank in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag. De zakenbank van het bedrijf strijkt met 1,42 miljard euro meer dan de helft van de bonussen op.

In 2015 besloot Deutsche Bank-topman John Cryan de bonussen bij de bank flink te verlagen. De variabele beloningen gingen met maar liefst 80 procent omlaag om de problemen bij de bank het hoofd te bieden.

Zo werd in 2016 'maar' 500 miljoen euro verdeeld. Sinds Deutsche Bank in iets rustiger vaarwater is terechtgekomen, stijgen de bonussen weer gestaag.

Cryan verdiende over 2017 in totaal 3,4 miljoen euro. Sinds zijn aanstelling in 2015 heeft hij geen enkele bonus ontvangen.

Deutsche Bank heeft de grootste zakenbank in Europa, maar de bonusput is kleiner dan die van concurrenten. Zo verdeelt Credit Suisse in totaal 3,19 miljard euro en keert UBS dit jaar 3,3 miljard euro uit.