Philips Lighting gaat verder onder nieuwe naam Signify

Dat meldt het bedrijf vrijdag. De naamswijziging wordt op 15 mei in stemming gebracht tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Philips Lighting werd in mei 2016 naar de beurs gebracht. Philips heeft sindsdien zijn belang in de voormalige verlichtingsdivisie gestaag afgebouwd tot ongeveer 18 procent.

Op voorhand was afgesproken dat het bedrijf op termijn een nieuwe naam zou krijgen. Volgens topman Eric Rondolat draagt de nieuwe naam de strategische visie uit van de onderneming.

Basis

De gloeilampenfabriek die Frederik en zijn zoon Gerard Philips in 1891 in Eindhoven hebben geopend, legde de basis voor wat nu Philips is.

Pas later stapte het bedrijf in de productie van medische apparatuur. Dat is de markt waar het technologieconcern zich sinds de afsplitsing van de verlichtingsdivisie volledig op richt.

Het symbool voor Signify op de beurs in Amsterdam blijft LIGHT. Vorige week werd al bekend dat het aandeel met ingang van maandag 19 maart wordt opgenomen in de AEX-hoofdindex.