Geen gedwongen ontslagen bij Tata Nederland na fusie ThyssenKrupp

De baanreductie moet op te vangen zijn met natuurlijk verloop, heeft de directie van Tata Steel Nederland toegezegd aan vakbond FNV.

Volgens FNV-bestuurder Aad in ’t Veld zijn de onderhandelingen met de directie nog niet klaar. Er ligt dus nog geen akkoord, maar wat betreft de werkgelegenheid zitten vakbond en directie inmiddels al wel op één lijn.

Over de arbeidsvoorwaarden van de ongeveer tienduizend Tata-werknemers in Nederland wordt volgende week verder gepraat.

Zorgen

Bij het personeel leefden grote zorgen dat de voorgenomen fusie in Nederland veel banen zou gaan kosten, met gedwongen ontslagen tot gevolg.

Dat laatste is nu niet aan de orde, benadrukt In ’t Veld. Volgens hem is toegezegd dat er in ieder geval tot 2026 geen gedwongen ontslagen vallen.

De vakbondsman stelt dat het om ongeveer dezelfde regeling gaat die ook met vakbonden in Duitsland is afgesproken.

Een woordvoerder van Tata was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Samenvoegen

Het Indiase Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp kondigden vorig jaar aan dat ze hun Europese activiteiten willen samenvoegen. Probleem bij het proces is dat telkens op hoog niveau is onderhandeld. Dat zorgde voor onduidelijkheid.

De centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel Nederland stapte zelfs naar de rechter, omdat het medezeggenschapsorgaan zich gepasseerd voelde. Die zaak werd later ingetrokken. De cor moet nog wel advies uitbrengen.

Garanties

Pas in februari lukte het de directie van Tata Steel Nederland om garanties te krijgen van de top in India. Zo werd toegezegd dat het voormalige Hoogovens in IJmuiden een complete vestiging blijft, met een volwaardige onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling en allerlei ondersteunende functies.

Vakbond FNV was toen nog sceptisch, omdat nog niet duidelijk was wat dit concreet voor de werkgelegenheid ging betekenen.