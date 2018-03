'Problemen Venezuela voelbaar op wereldwijde oliemarkt'

Deze aanhoudende productiedaling zal bijdragen aan het wereldwijde leveringstekort dat later dit jaar wordt voorzien, zegt internationaal energieagentschap IEA donderdag.

Het IEA wijst ook op de productiebeperkingen die oliekartel OPEC en andere olieproducerende landen zichzelf hebben opgelegd om de prijzen te stutten. Daartegenover is de vraag naar olie nog weer sterker dan eerder geraamd.

Olievraag

Volgens het energieagentschap zal in de loop van dit jaar de vraag naar olie hoger komen te liggen dan de productie. De problemen in Venezuela geven volgens de kenners het beslissende zetje. Eerder deze maand stelde het IEA nog dat de stijgende olieproductie in met name de Verenigde Staten groot genoeg is om aan de groeiende vraag te voldoen.

De wereldwijde overproductie zette de afgelopen jaren de prijzen stevig onder druk. De aanhoudende lage olieprijzen lagen mede aan de basis van de crisis in Venezuela, dat voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk is van de olieopbrengsten.