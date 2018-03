'Komst hoofdkantoor Unilever bewijst dat Nederland aantrekkelijk is'

Wiebes benadrukt dat de komst van Unilever, dat nu nog naast zijn Rotterdamse hoofdkantoor ook een hoofkantoor in Londen heeft, ook goed nieuws is voor de werkgelegenheid.

''Dit is heel goed nieuws. Het is een prachtbedrijf natuurlijk. Koploper in duurzaamheid, expliciet gericht op langetermijnwaardecreatie.''

Wat voor Unilever uiteindelijk de doorslag gaf om voor Rotterdam te kiezen, weet de minister niet zeker. Maar Nederland ''heeft duidelijk gemaakt dat we in den brede een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. We concurreren niet specifiek op één ding, dat is de kracht van het vestigingsklimaat.''

Opsteker

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt donderdag dat niet alleen Rotterdam of Unilever hiervan profiteert, maar de hele Nederlandse samenleving.

"Dit is een prachtige opsteker voor ons vestigingsklimaat, de maatregelen uit het regeerakkoord -zoals afschaffing van de dividendbelasting- en ons corporate governance stelsel", meent De Boer.

"Hoofdkantoren zijn bijvoorbeeld kweekvijvers voor toptalent en dáár worden de echte beslissingen genomen. Hierdoor hebben we als land ook meer in de melk te brokkelen op het wereldtoneel."

Mkb

Ook zouden mkb'ers volgens De Boer profiteren van onder meer de extra taxiritten en hotelovernachtingen die de komst van het kantoor met zich meebrengt. Ook verwacht hij meer werk voor de creatieve sector.

"Dat het er om spande waar het hoofdkantoor zou komen, laat zien dat we moeten blijven werken om dit soort motoren van duurzame groei hier te houden en aan te trekken. Het dubbeltje had zomaar de andere kant op kunnen vallen."

Uitstraling

De keuze van Unilever om een Nederlands bedrijf te worden is ''goed voor de uitstraling van de BV Nederland'', reageert FNV-bestuurder Niels Suijker.

Suijker vraagt zich wel af of de stap ook extra werkgelegenheid oplevert. De FNV wijst erop dat Unilever de afgelopen periode juist vooral banen heeft afgestoten.

Goed nieuws

Ook vakbond CNV Vakmensen is positief over het besluit van Unilever. "Het hing al in de lucht, maar dit is goed nieuws, een opsteker voor Nederland", vindt CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar.

Hij erkent dat de keuze voor Rotterdam niet meteen grote gevolgen voor de werkgelegenheid heeft. "Voor het hoofdkantoor gaat het om een beperkt aantal banen", stelt Warnaar.

"Maar de keuze voor Rotterdam is vooral een belangrijk signaal voor hoe belangrijk Nederland voor Unilever is. Op de langere termijn kan dit wel degelijk impact hebben."

Trots

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is er trots op dat Unilever voor Rotterdam heeft gekozen. ''We hebben de afgelopen weken uitgekeken naar dit nieuws. Er waren gisteravond al wat signalen, het is geweldig dat de bevestiging er nu is.''

De burgemeester denkt dat er meerdere redenen zijn voor de keuze voor Rotterdam. ''Ik denk dat het niet alleen om het fiscale klimaat gaat, maar dat Rotterdam vooral een plek is waar het goed zaken doen is. Ook een plek waar de belangen van Unilever goed gediend zijn, waar het minder een prooi zal zijn voor overnames'', zei hij.

''Maar we gaan er vooral van uit dat Rotterdam ook een mooie plek is voor Unilever om internationaal handel te drijven.''

Brexit

Ook de Brexit zal volgens Aboutaleb hebben meegespeeld. ''Dat zijn allemaal factoren die in het hoofd van de leiding van Unilever hebben gespeeld.'' Hij wil niet echt ingaan op zijn rol als lobbyist.

''Nog niet zo lang geleden heb ik contact gehad met Unilever Nederland en hier over gesproken. Ook met de minister-president en vele anderen. Wat we konden doen, hebben we gedaan.''

Het Britse ministerie van Economische Zaken stelt in een reactie dat het besluit niet samenhangt met de Brexit, maar onderdeel is van een langetermijnherstructurering van het bedrijf.