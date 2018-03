Unilever verkiest Rotterdam boven Londen voor hoofdkantoor

Woensdag werd het nieuws al op basis van ingewijden gemeld. De toezichtsraden van de Britse en de Nederlandse onderdelen waren bijeen om de knoop door te hakken.

Unilever heeft nu nog twee hoofdkantoren, in Londen en Rotterdam. Ook heeft het bedrijf in beide landen belangrijke onderzoeks- en ontwikkelafdelingen.

Het concern heeft flink meer werknemers in het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland: 7.300 tegenover 3.100 medewerkers. Maar het handelsvolume in Nederlandse aandelen Unilever is nu al groter dan in Britse aandelen van het concern.

Werkgelegenheid

De veranderingen hebben geen gevolgen voor de werknemers in beide landen. In totaal werken er wereldwijd ongeveer 169.000 mensen bij Unilever.

Het besluit van Unilever levert Nederland niet of nauwelijks banen op. Het tweede hoofdkantoor in Londen blijft in gebruik als hoofdkwartier voor twee van de drie divisies.

''Er zullen een paar honderd, maar waarschijnlijk maar enkele tientallen banen naar Rotterdam verhuizen", zei financieel topman Graeme Pitkethly van Unilever in een toelichting. Pitkethly zelf en topman Paul Polman blijven hun tijd verdelen tussen Londen en Rotterdam.

Juridisch

De beëindiging van de duale structuur is vooral een juridische keuze. Pitkethly spreekt van een versimpeling die het bedrijf strategische voordelen moet bieden voor als Unilever in de toekomst op overnamepad wil gaan.

Hij ontkent dat de keuze voor Rotterdam te maken heeft met de Nederlandse wetgeving die meer bescherming zou bieden tegen vijandelijke overnames. ''De wetgeving in beide landen op dat vlak is vergelijkbaar."

De keuze wordt in internationale media uitgelegd als een nederlaag voor de Britse premier Theresa May en een overwinning voor premier Mark Rutte. Volgens de Schot is er echter niet gelobbyd door de Nederlandse en Britse overheid. ''We hebben ze op de hoogte gehouden, maar dat is het."

Brexit

Volgens de CFO heeft de verandering ook niets te maken met de Brexit. ''Het Nederlandse deel van het bedrijf is simpelweg groter, namelijk 55 tegen 45 procent. Ook wordt er meer gehandeld in Nederlandse aandelen", zegt Pitkethly. ''Het is daardoor duidelijk dat de aandeelhouders een voorkeur hebben voor de Nederlandse nv."

Volgens de Britse overheid heeft de keuze om het enige hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen niets te maken met het vertrek uit de Europese Unie.

"Het besluit om een klein aantal werknemers te verplaatsen naar het hoofdkantoor in Nederland is onderdeel van een langetermijnherstructurering van het bedrijf en hangt niet samen met de Brexit'', aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van Economische Zaken.

Premier May probeert al een tijd te laten zien dat het Verenigd Koninkrijk ook na de Brexit nog een land is waar bedrijven graag in investeren.

Structuur

Unilever ging na een vijandige overnamebod van Kraft Heinz eens goed naar de bedrijfsstructuur kijken. Daarom besloot het bedrijf de divisie spreads, waartoe onder meer margarines horen, af te stoten.

Uiteindelijk werd deze divisie in december aan investeerder KKR verkocht. Ook nam Unilever de twee hoofdkantoren onder de loep, omdat de duale structuur te veel geld kost.

Unilever wil genoteerd blijven aan de beurzen in Amsterdam, Londen en New York, liet de onderneming al eerder weten.