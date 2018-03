Verkoop van vastgoed levert schatkist 317 miljoen euro op

Daarnaast verdiende het Rijk ongeveer 138 miljoen euro aan het verhuren van gebouwen en grond.

De bekendste verkoop was die van Paleis Soestdijk. Het voormalige verblijf van koningin Juliana en prins Bernhard wordt een 'podium' voor innovatie in bijvoorbeeld waterbeheer, voeding en duurzame energie. Ook komen er horeca en hotelkamers.

Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne komen huizen. Het bosgebied dat nu nog is afgesloten, gaat open voor wandelaars.

De oude gevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam wordt een British School, de Bijlmerbajes in de hoofdstad wordt een woonwijk. Op oude rijksgrond in Almere wordt de nieuwe woonwijk Oosterwold gebouwd.

Bovendien komen er woningen in rijksgebouwen in onder meer Arnhem, Breda, Emmen en Eefde en in het oude ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag.

Windmolens

Bij het verhuren of verpachten gaat het vooral om agrarische grond. Bovendien staan op ongeveer 125 plaatsen in Nederland windmolens op rijksgrond.

De veiling van huurrechten van tankstations langs snelwegen leverde de schatkist 27 miljoen euro op. De verkoop van zand, grind en schelpen was goed voor nog eens 19 miljoen euro.

Het totaalbedrag, 455 miljoen euro, is aanzienlijk meer dan een jaar eerder. In 2016 verdiende het Rijk ongeveer 278 miljoen euro met de verkoop en verhuur van vastgoed. Het jaar daarvoor ging het om 247 miljoen euro.

Het Rijk wil alleen vastgoed in bezit hebben dat nodig is voor de taken die de overheid verricht. Als het niet meer nodig is, wordt het van de hand gedaan. Het Rijk werkt hierbij vaak samen met provincies en gemeenten.