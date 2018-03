Vliegtuigonderhoudsbedrijf StandardAero wil dertig banen schrappen in Tilburg

De medewerkers gaan zich echter "met hand en tand verzetten", meldt vakbond FNV Metaal woensdag.

"Het verlies van dertig arbeidsplaatsen is buitensporig en staat haaks op de mogelijkheden van het bedrijf in Tilburg. Ook doet de directie alsof het een voorgenomen besluit is, maar het voelt heel erg als een besluit dat al wordt uitgevoerd", zegt bestuurder Peter Reniers van FNV Metaal.

StandardAero levert onder meer onderhoud aan vliegtuigen, gasturbinemotoren, motorcomponenten en vliegtuiginrichtingen.

Meer werk

Volgens de vakbond wil het bedrijf de vestiging in Tilburg omvormen tot een "uitgeklede buitendienst voor het onderhoud van bijvoorbeeld vliegtuigmotoren en gasturbines". Vorig jaar zou topman Russell Ford nog hebben toegezegd dat er juist meer werk naar de Tilburgse vestiging zou komen.

StandardAero heeft vorig jaar Vector Aerospace overgenomen van Airbus. FNV Metaal vermoedt dat StandardAero het werk in Tilburg wil verplaatsen naar vestigingen van Vector Aerospace, dat actief is in onder meer Frankrijk en Canada.

StandardAero heeft in Nederland ook nog een vestiging in Woensdrecht. Verder is het bedrijf te vinden in de Verenigde Staten, Australië en Singapore.