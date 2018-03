Banken moeten meer geld opzijzetten voor 'slechte' leningen

Ook moet de markt waar banken hun probleemkredieten kunnen verkopen worden uitgebouwd, stelt de Europese Commissie voor als manieren om de voorraad dubieuze leningen (npl’s) in de EU aan te pakken.

''Nu de Europese economieën sterker worden moet we het moment grijpen om dit probleem versneld aan te pakken’’, zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) bij de presentatie van een pakket voorstellen in Brussel.

''Het is essentieel om die risico’s in de banksector terug te dringen.’’ Het initiatief is een vervolg op een actieplan dat de EU-ministers van Financiën vorige zomer goedkeurden om de berg slechte leningen in de EU aan te pakken.

Die berg is na de financiële crisis in 2007 tot een recordhoogte van een biljoen euro gestegen en is bron van diepe zorg. Npl’s drukken de winstgevendheid van de banken en bedreigen de stabiliteit van de sector. ''Als Europese banken minder oninbare en onrendabele leningen in de boeken hebben kunnen ze bovendien meer lenen aan burgers en bedrijven’’, aldus Dombrovskis.

Het percentage npl’s van alle leningen bij banken loopt in de EU inmiddels wel een beetje terug tot gemiddeld 4,6 maar vooral Griekse, Cypriotische en Italiaanse banken hebben nog een derde tot de helft van hun leningen uitstaan die waarschijnlijk nooit worden terugbetaald.