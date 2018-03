Vastgoedmagnaat Lips krijgt geen nieuw Nederlands paspoort

Een hoger beroep bij de Raad van State, na een eerdere uitspraak in het nadeel van het echtpaar, haalde niets uit.

De minister had de paspoorten geweigerd op verzoek van de rechter-commissaris die het faillissement van het vastgoedconcern van Lips onderzoekt. De rechtbank verklaarde hun beroepen in januari vorig jaar al ongegrond. De Raad van State deed woensdag hetzelfde.

De vastgoedhandelaar werd enkele jaren geleden failliet verklaard, omdat hij voor meer dan 100 miljoen euro in het krijt stond bij meerdere banken. Hij bracht onder meer SNS Bank in de problemen.

Cambodjaanse paspoorten

In 2013 werd Lips korte tijd in de cel gezet omdat hij onvoldoende medewerking verleende aan het onderzoek naar zijn persoonlijke faillissement. Toen hij vrijkwam vluchtte Lips naar emiraat Dubai, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland. Naar verluidt is het echtpaar inmiddels in het bezit van Cambodjaanse paspoorten.

Lips bestudeert momenteel de uitspraak en de mogelijkheid van nog te nemen stappen. In een verklaring noemt hij de beslissing ''een enorme schending van de mensenrechten, in strijd met Europees recht en een beschaafd land onwaardig".

Hij vindt het opmerkelijk dat hij en zijn vrouw zo'n ''uitzonderlijke behandeling" krijgen. ''Zeker nu er geen enkel vonnis of arrest is waaruit blijkt dat er bewezen is dat er onttrekkingen aan een of andere boedel hebben plaatsgevonden."

Verder vraag Lips zich af of hij nog wel burger wil zijn van een land dat zo met zijn geboren en getogen burgers omgaat.