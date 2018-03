Crocs vangt bot bij Hof van Justitie over modelinschrijving

In een woensdag gepubliceerd oordeel stelt het hof dat het model van Crocs al langer dan een jaar beschikbaar was toen het ontwerp werd geregistreerd in de EU. Dit zogeheten 'nieuwheidsvereiste' is een harde voorwaarde voor octrooiaanvragen van modellen.

In de twaalf maanden voorafgaand aan een octrooiaanvraag, mag het ontwerp niet aan het publiek zijn getoond. Eerder waarschuwde Tom Beetz, lid van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden, uitvinders al niet te enthousiast hun producten te presenteren aan het publiek.

In dit geval bleek dat het model van het Amerikaanse Western Brands LLC, dat later ging werken onder de naam Crocs, al voor 28 mei 2003 openbaar was gemaakt voor het publiek. Zo was het model te zien op de website van Crocs en was het tentoongesteld bij een botenshow in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale.

Volgens het Hof van Justitie maakt het niet uit of een ontwerp in het buitenland is tentoongesteld. Verder speelt vooral mee dat het model al op internet stond.